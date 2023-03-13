وقالت PayBy التي توفر مجموعة واسعة من خدمات التكنولوجيا المالية، إن هذه الخطوة تمثل منعطفا مهما في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت أن هذه الخطوة تعزز منظومة خدمات "أسترا تك" التي أصبحت قادرة حاليا على توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية للمستخدمين. وفي إطار عروضها الخاصة ببطاقات الدفع، ستكون PayBy أول شركة تكنولوجيا مالية تطرح بطاقات معدنية مسبقة الدفع.

وستتمكن شركة أسترا بموجب هذا الترخيص من إصدار بطاقات ماستركارد الرقمية والمادية لملايين المستخدمين ضمن منصتيها بوتيم وPayby، لتوفر بذلك خدمات الترخيص والبطاقات متعددة العملات المدفوعة مسبقاً. كما حصلت أسترا على الصلاحيات للعمل كمحصل، والاستفادة من مجموعة منتجات ماستركارد، بما في ذلك بوابة الدفع، والدفع عبر الهاتف وحلول منع الاحتيال والأمن السيبراني.

كما ستتمكن شركة أسترا من توفير خدمات رعاية رقم التعريف المصرفي، ما يسمح للأطراف الثالثة ممن شركات التكنولوجيا المالية إصدار بطاقات مدفوعة مسبقا والاتصال بشبكة بطاقات ماستركارد.

وذكر البيان أن استرا ستوفر خدمات مالية لأكثر من 100 مليون مستخدم مسجل، بمعدل انتشار يبلغ 80% في سوق الإمارات، وهو ما يمكن منصة بوتيم من أن تصبح أكبر منصة تكنولوجيا رقمية لإصدار البطاقات في المنطقة، لتتيح لملايين المستخدمين الوصول إلى خدمات مالية متطورة ضمن منصة اتصال وتواصل متكاملة.

كانت أسترا تك، شركة التطوير والاستثمار التكنولوجي التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، استحوذت على منصة بوتيم وPayby في وقت سابق هذا العام، وقامت بتوسيع إمكانات التطبيق لنقل الصوت عبر الإنترنت ليصبح تطبيقاً شاملاً.

وأطلقت أسترا في وقت سابق من هذا الشهر خدمة تحويل الأموال حول العالم ضمن تطبيق بوتيم، وتواصل الشركة العمل لإطلاق الإمكانات الكاملة للتطبيق بحلول الربع الثاني من عام 2023.