وقال نويل كوين، الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" في بيان "هذا الاستحواذ يتمتع بمردود استراتيجي ممتاز على أعمالنا في المملكة المتحدة".

وذكر وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت أن الحكومة وبنك إنجلترا سهلا بيع وحدة بنك سيلكون فالي في بريطانيا إلى إتش إس بي سي في خطوة من شأنها حماية الودائع دون دعم من دافعي الضرائب.

وأوضح هانت "يضمن هذا حماية ودائع العملاء ومواصلة العمل المصرفي كالمعتاد، دون دعم من دافعي الضرائب.. ويسعدني أننا توصلنا إلى حل في مثل هذا الوقت القصير".

وتابع بالقول "إتش.إس.بي.سي هو أكبر بنك في أوروبا، ومن المفترض أن يشعر عملاء بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة بالاطمئنان إزاء القوة والأمان" الذي يعنيها هذا الاستحواذ.

وأضاف أن عملاء البنك سيتمكنون من الوصول لودائعهم والحصول على الخدمات المصرفية اعتبارا من اليوم.

ويأتي هذا بعد أن تحركت السلطات الأمريكية لدعم الودائع ووقف أي تداعيات أوسع نطاقا للانهيار المفاجئ لبنك سيلكون فالي، الذي تتبعه الوحدة البريطانية.