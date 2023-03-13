وقال لي كيانغ في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ تعيينه رئيسا للوزراء السبت "أخشى ألا يكون من السهل تحقيق هدف نمو بحوالي 5 بالمئة وسيتطلب الأمر الكثير من الجهود".

ويمثل هذا الهدف أحد أدنى مستويات نمو إجمالي الناتج المحلي منذ أربعين عاما للعملاق الصيني، ولو أنه أعلى من معظم الاقتصاديات الكبرى.

وشهدت الصين عام 2022 نموا بنسبة 3 بالمئة بفارق كبير عن الهدف الأساسي المحدد بـ 5.5 بالمئة، تحت تأثير القيود الصحية وأزمة العقارات التي انعكست بشكل فادح على النشاط الاقتصادي.

واعتمدت السلطات الصينية على مدى حوالي ثلاث سنوات سياسة صحية صارمة عرفت بسياسة "صفر كوفيد" سمحت بحماية السكان من وباء كوفيد-19 لكنها سددت ضربة كبيرة للاقتصاد مع إغلاق مصانع وشركات وفرض قيود على التنقلات. ورفعت الصين هذه التدابير في ديسمبر.

كما تضرر النمو في الصين جراء أزمة في القطاع العقاري الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني.

ويعاني القطاع العقاري منذ 2020 من تشديد شروط حصول شركات التطوير العقاري على قروض، مع تبني إجراءات لدعم الاعتمادات لبعض المطورين.