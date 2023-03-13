وقالت الشركة في بيان، الاثنين، إنها سجلت أرباحا صافية بقيمة 30 مليون درهم (8.2 مليون دولار) مقابل خسائر بلغت بلغت 966.8 مليون درهم في العام السابق.

وأشار البيان إلى أن الشركة حققت تقدما كبيرا في استراتيجية خفض التكاليف التي تضمنت دمج ثلاثة من وحدات الأعمال التابعة لها، وهي "إداكوم لإدارة جمعيات الملاك" ومركز "أب تاون مردف" و"الاتحاد للتخزين المبرد"، تحت مظلة "إداكوم لإدارة الأصول".

ونتيجة لهذا الدمج، انخفضت النفقات الإدارية والعامة بنسبة 39 بالمئة على أساس سنوي إلى 80.5 مليون درهم في 2022. وارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة عن السنة إلى 10.2 مليون درهم مقارنة بخسائر بلغت 34.1 مليون درهم في السنة السابقة، بحسب البيان.

وقال عامر خانصاحب، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية، إن الشركة تمكنت في تنفيذ خطة التعافي الاستراتيجية وإعادة الشركة على مسار الربحية في العام الماضي.

وأضاف: "نجحت الشركة في إعادة هيكلة الديون، وهي تتمتع اليوم بوضع قوي يؤهلها لمواصلة النمو والاستفادة من فرص ازدهار سوق العقارات في دولة الإمارات".

أعادت الاتحاد العقارية في العام الماضي هيكلة ديون بقيمة 595 مليون درهم، كما تجري مفاوضات حاليا لإعادة هيكلة الديون مع بنك الإمارات دبي الوطني، بحسب البيان.

"أسهمت عملية إعادة الهيكلة في تحسن كبير في الربحية والتدفقات النقدية، عبر خفض تكلفة التمويل بقوة. بالإضافة إلى ذلك ساعدت، هذه الخطوة في تعزيز ميزانية الشركة العمومية، ما يتيح لها المجال للحصول على تسهيلات ائتمانية إضافية لتمويل مشاريع التطوير العقاري المستقبلية".