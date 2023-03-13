فقد شهد الاكتتاب في طرح شركة "أدنوك للغاز"، وهي وحدة الغاز التي أسستها "أدنوك" الإماراتية مؤخرا، إقبالا كبيرا من المستثمرين، حتى بعد رفع حجم الاكتتاب من 4 الى 5 بالمئة من أسهم الشركة، في استجابة للطلب القوي.

وبلغ حجم الطرح نحو 2.5 مليار دولار بعد تحديد السعر النهائي للسهم عند 2.37 درهم (0,645 دولار)، كما بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 50 مليار دولار.

وسيكون الاكتتاب العام لشركة "أدنوك للغاز" أكبر طرح أولي على مستوى العالم حتى الآن خلال عام 2023، وأكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومع تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بخمسين مرة، بات الطلب على الطرح العام لأدنوك هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزا الرقم القياسي العالمي الذي سجلته شركة "أرامكو" السعودية قبل ثلاث سنوات والبالغ 29.4 مليار دولار.

وقد يكون الاكتتاب العام الأولي لشركة "أدنوك للغاز" بداية سلسلة اكتتابات عامة أخرى في أبوظبي هذا العام.

ويُتوقّع أن تسير نحو 8 شركات على الأقل في مجالات التكنولوجيا وإدارة الأصول والطب المتجدد على خطى أدنوك، وفق ما نقلت بلومبرغ عن سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.