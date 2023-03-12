وأكد محافظ البنك المركزي الكويتي، باسل الهارون، استقرار ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي في الكويت، وذلك في ظل ما تملكه البنوك من مصدات مالية كبيرة.

وقال محافظ المركزي الكويتي إنه في ضوء الأخبار المتداولة عن إغلاق السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة الأميركية للبنك، يؤكد بنك الكويت المركزي، ومن خلال تواصله المباشر مع البنوك الكويتية، أن انكشاف البنوك الكويتية على بنك سيليكون فالي "ضئيل للغاية".

وبين الهارون أن بنك الكويت المركزي لديه منظومة رقابية متكاملة تستهدف تحصين القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار المالي.

وفي إطار هذه المنظومة، فإن هناك حزمة متكاملة من التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة إلى البنوك الكويتية للمحافظة على سلامة أوضاعها المالية وتعزيز كافة مؤشرات السلامة المالية لديها، وخاصة معيار كفاية رأس المال، ومعايير السيولة، والمعايير المتعلقة بجودة الأصول والربحية.

كما أكد المحافظ سلامة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي، وأن بنك الكويت المركزي يمارس وظائفه وإجراءاته الرقابية على البنوك من خلال الرقابة المكتبية والتي تتم في ضوء نظام إحصائي يوفر المتطلبات الرقابية، ويسنده في ذلك وظائف رقابية من خلال التفتيش الميداني على البنوك بما يضمن استقرار وحدات هذا القطاع.

وأعلنت السلطات الأميركية، الجمعة، أنها أغلقت مصرف "سيليكون فالي بنك" المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر.

وتخطط المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك الاثنين والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة.