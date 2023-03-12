وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي مساء السبت خطة الرئيس إيمانويل ماكرون التي لا تحظى بشعبية في خطوة مهمة باتجاه تحول الخطة إلى قانون.

وجاء الإقرار بعد فترة وجيزة من انتهاء مظاهرات تم تنظيمها لسابع يوم على التوالي لكنها لم تجتذب مشاركة بأعداد كبيرة كما توقعت السلطات.

وشهدت فرنسا السبت يوما سابعا من الاحتجاجات المناهضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء تعديلات في نظام التقاعد وسط إضرابات مستمرة أثرت على مصافي النفط والنقل العام وجمع القمامة.

ويأمل تحالف للنقابات العمالية الفرنسية، والذي يحافظ على مظهر نادر للوحدة منذ انطلاق حركة الاحتجاج في نهاية يناير، في مواصلة الضغط على الحكومة للتراجع بشأن التعديلات التي يتمثل أهمها في تأخير سن التقاعد إلى 64 من 62 عاما.

وتفيد بيانات لوزارة الداخلية بأنه من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى مليون شخص في أكثر من 200 مسيرة في عموم البلاد بينما يواصل مجلس الشيوخ مراجعة التعديلات مع احتمال أن يجري تصويتا بشأنها بحلول مساء الأحد.

وخرج 1.28 مليون شخص الثلاثاء إلى الشوارع في مظاهرات، وهي أكبر مشاركة منذ بدء حركة الاحتجاجات، وفقا لبيانات حكومية.

وقدرت النقابات العمالية إجمالي عدد المشاركين بنحو 3.5 مليون.

وتظهر استطلاعات رأي أن أغلبية الناخبين يعارضون خطة ماكرون، بينما تؤيد أغلبية ضئيلة الإضرابات.