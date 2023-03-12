وتهدف مبادرة البحر الاسود لنقل الحبوب، التي أُبرمت بوساطة تركيا والأمم المتحدة في يوليو الماضي، للحيلولة دون حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بعد أن حاصرها اندلاع الحرب.

وجرى تمديد العمل بالاتفاق في نوفمبر لمدة 120 يوما ومن المقرر تمديده مجددا في 18 مارس ما لم يعترض أي طرف.

ولكن موسكو أشارت بالفعل إلى أنها لن توافق على التمديد إلا إذا تم رفع القيود التي تؤثر على صادراتها.

وسبق أن قالت تركيا إنها تعمل جاهدة لتمديد الاتفاق.

وقال أكار في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية: "في محادثات منفصلة مع الجانبين الروسي والأوكراني، رأينا أن الجانبين لديهما موقف إيجابي من الأمر. أعتقد أنها ستنتهي بشكل إيجابي".

وأضاف "من رأينا أنه سيجري تمديد الفترة في 18 مارس".

ولم يستهدف الغرب الصادرات الزراعية لروسيا بعقوبات مباشرة لكن موسكو تقول إن العقوبات على قطاعات المدفوعات واللوجستيات والتأمين تعيق قدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة.

وتشكو روسيا من أن الحبوب الأوكرانية المصدرة بموجب الاتفاق تذهب للدول الغنية.