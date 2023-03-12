وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن ارتفاع إجمالي حركة السفر الجوي في يناير الماضي بنسبة 67.0 بالمئة، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، في حين وصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى 84.2 بالمئة من المستويات المسجلة في يناير 2019.

وانتعشت حركة السفر المحلية في يناير 2023 بنسبة 32.7 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

فيما ارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 104.0 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2022، حيث سجلت جميع الأسواق معدلات نمو قوية، وفي مقدمتها شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إن قطاع السفر الجوي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب بداية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا التعافي يعود إلى سرعة إلغاء القيود المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" المفروضة على السفر المحلي والدولي، لتسهم بشكل واضح في انتعاش القطاع من تداعيات الجائحة على مدار العام.