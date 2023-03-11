وأضاف زيسيانج خلال اجتماع حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن التوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة يأتي بسبب ما رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعي في حجم وجودة البنية التحتية والصناعية التي تم تشييدها وتحديثها في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة "الصين الدولية للطاقة" أن التطور الذي شهدته مصر في الفترة الماضية أتاح فرصاً استثمارية جديدة لم تكن متوفرة من قبل، مشيراً إلى التحسن الملموس الذي طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات، والمدن الجديدة، والموانئ البحرية، وفي مجالات محطات تحلية ومعالجة المياه، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء المصري استهدافه زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما بين عشرة مليارات و18 مليار دولار بحلول 2025، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وقالت الحكومة في بيان آنذاك إن الاستراتيجية تستهدف الاستحواذ على ثمانية بالمئة من سوق الهيدروجين عالميا، مضيفة أن "مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم".

وأضاف البيان أنه "من المقرر أن تنخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر لتصل إلى 1.7 دولار لكل كجم عام 2050 مقارنة بنحو 2.7 دولار لكل كجم عام 2025.