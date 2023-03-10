وبحلول الساعة 04:39 بتوقيت غرينتش، استقرت الليرة عند 18.9575 مقابل الدولار الأميركي وهو نفس مستوى الإغلاق أمس الخميس.

وخلال الليل صعدت الليرة بنحو 5.3 بالمئة إلى 18.0030 قبل أن تغير اتجاهها وتتراجع.

ويدرس خبراء الاقتصاد في الوقت الراهن تأثير الزلزال القوي الذي هز تركيا في الشهر الماضي.

كما تضيف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في 14 مايو إلى حالة الضبابية.

وستحدد نتيجة تلك الانتخابات ما إن كانت تركيا ستواصل السياسات المالية غير التقليدية للرئيس رجب طيب أردوغان أم ستعدل عنها.

واستقرت الليرة إلى حد كبير منذ شهر أغسطس الماضي، بفضل تدخل السلطات بكثافة في سوق النقد الأجنبي.