ويضم المجلس في عضويته كلا من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عضواً منتدباً، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وخليل محمد فولاذي، وجاسم محمد الزعابي، وحمد محمد السويدي.

وجهاز أبوظبي للاستثمار، هو صندوق سيادي، تأسس في عام 1976 كمؤسسة استثمارية عالمية ذات أصول متنوعة تعمل على استثمار الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي من خلال استراتيجية تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل، بحسب موقعه الإلكتروني الرسمي.

وبحسب بلومبرغ فإن جهاز أبوظبي للاستثمار يدير أصولا بقيمة تصل إلى 790 مليار دولار.

ويستثمر جهاز أبوظبي للاستثمار في عدة قطاعات من بينها أسواق الأسهم والسندات والأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية.