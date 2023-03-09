وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 21 ألفا إلى 211 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في الرابع من مارس.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 195 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وكان عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة قد تراجع قبل أسبوع، بما يعكس استمرار قوة سوق العمل الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، مطلع مارس الجاري، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى تراجعت بمقدار ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 190 ألفا للأسبوع المنتهي في 25 فبراير.

وكان ذلك هو سابع أسبوع على التوالي تظل فيه طلبات الإعانة دون 200 ألف.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 195 ألف طلب لذلك الأسبوع.