وفي اليوم الثاني من شهادته أمام الكونغرس أمس الأربعاء، أعاد باول تأكيد رسالته، غير أنه نوه إلى أن الجدل حول نطاق ومسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل لا يزال جاريا وسيعتمد على البيانات.

وتسبب ذلك في توقف الدولار الأميركي عن ارتفاعه الحاد في وقت سابق من الأسبوع، وكان متراجعا عن قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الين.

وانخفض 0.6 بالمئة إلى 136.55 ين.

واستقر اليورو والجنيه الإسترليني عند 1.0555 دولار و1.1845 دولار على الترتيب.

تحركات الأسعار

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.05 بالمئة إلى 105.57، وظل بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 105.88 الذي سجله أمس الأربعاء.

ونزل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية إلى ما يقرب من المستوى الهام من الناحية النفسية عند سبعة مقابل دولار، وكان في أحدث تعاملات منخفضا بنسبة 0.2 بالمئة إلى 6.9803.

وهبط الدولار الكندي إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر تقريبا، واستقر في أحدث تعاملات عند 1.3795 مقابل الدولار الأميركي.

وصعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 0.6612 دولار.