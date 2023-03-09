وسيشمل الاستثمار 600 مليون يورو (634 مليون دولار) من خطوط الائتمان للبنوك المحلية من أجل الشركات والأفراد الذين تأثروا بالزلزال، فضلا عن إقراض الشركات العاملة في إعادة الإعمار.

وسيقدم البنك أيضا التمويل والمشورة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بإصلاح الأضرار وبناء القدرة على الصمود.

وأفاد البنك أن الأضرار المادية الناتجة عن الزلزال في المنطقة بلغت 34 مليار دولار، مضيفا أن تكاليف إعادة البناء ستبلغ ضعف ذلك.

وفي نهاية فبراير الماضي، قدّر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الزلزال الكبير في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار، لكنه أشار إلى أن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلي ذلك.

وقال هامبرتو لوبيز، مدير مكتب البنك الدولي في تركيا للصحفيين إنه، بحسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان اللذين ضربا تركيا في 6 فبراير الجاري أيضا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5 بالمئة وأربعة بالمئة.

وانهار أو تتضرر بشدة أكثر من 160 ألف مبنى يضم 520 ألف شقة سكنية في تركيا بسبب الزلزال الذي يعد أسوأ كارثة في تاريخ البلاد الحديث.

وتتوقع مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديين أن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة ويقلص النمو الاقتصادي هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.