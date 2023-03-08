وبحسب الأرقام التي أصدرها "ايه دي بي" بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد، زادت كشوف أجور القطاع الخاص بـ 242 ألف موظف في فبراير الماضي، مقارنة بزيادة معدلة قدرها 119 ألفا في يناير.

وجاءت أرقام فبراير أعلى من متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم البالغ 200 ألف وظيفة.

الزيادة في الوظائف بالشركات الأميركية جاءت بقيادة التوظيف في مجالات الترفيه والضيافة وكذلك الأنشطة المالية.

وتأتي هذه الزيادة في الوظائف لتؤكد أن سوق العمل لا تزال تتمتع بقوة رغم محاولات الفيدرالي الأميركي تهدئتها.

من جانب آخر تراجعت الوظائف الشاغرة لدى أرباب العمل في الولايات المتحدة الأميركية في يناير إلى 10.8 مليون وظيفة، مقابل 11.2 مليون وظيفة معدلة بالزيادة في ديسمبر، بحسب مسح فرص العمل ودوران العمالة، الذي أعلنته وزارة العمل الأميركية، الأربعاء.

وتضيف هذه البيانات الجديدة مزيد من الضغوط على الفيدرالي الأميركي لمواصلة مسار رفع الفائدة من أجل تهدئة النمو الاقتصادي الذي يضغط على الأسعار.