وقالت الإدارة المسؤولة عن سلامة السيارات في الولايات المتحدة إن عجلات القيادة في موديلي سيارات الشركة لعام 2023 اللذين قطعا عددا قليلا من الأميال، كانت مفكوكة تماما. وتم تسليم المركبات إلى أصحابها دون مسمار التثبيت الذي يربط عجلة القيادة بعمود التوجيه.

وفتحت الإدارة تحقيقا أوليا لتقييم "نطاق ووتيرة وعمليات التصنيع المرتبطة بهذه الحالة".

ويمثل التحقيق الخطوة الأولى قبل مطالبة الإدارة بسحب السيارات.

وقالت الإدارة إنها تلقت شكوى من شخص اشترى موديل واي جديدا قبل خمسة أيام وكان على الطريق بولاية نيو جيرزي في 29 يناير "وفجأة سقطت عجلة القيادة. كنت محظوظا لأنه لم تكن هناك سيارة في الخلف وتمكنت من التوقف على جانب الطريق".