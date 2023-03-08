وقالت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، إن العجز التجاري زاد بنسبة 1.6 بالمئة إلى 68.3 مليار دولار.

وعُدلت بيانات ديسمبر لتظهر اتساع الفجوة التجارية إلى 67.2 مليار دولار بدلا من 67.4 مليار دولار التي كانت متوقعة من قبل.

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة العجز التجاري إلى 68.9 مليار دولار.

ويعكس جزء من اتساع الفجوة التجارية على الأرجح تجدد الزيادات في أسعار البضائع والسلع الأساسية.

وزادت الواردات ثلاثة بالمئة إلى 325.8 مليار دولار، مع زيادة السلع 3.7 بالمئة إلى 267.9 مليار دولار.

وسجلت واردات السيارات وقطع الغيار والمحركات أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية 4.1 مليار دولار بفعل زيادات في الهواتف المحمولة وسلع منزلية أخرى إضافة إلى المستحضرات الصيدلانية والدمى والألعاب والأدوات الرياضية، كما زادت واردات السلع الرأسمالية 1.4 مليار دولار عاكسة زيادات في الأجهزة الكهربائية ومعدات الاتصالات.

وزادت واردات الخدمات 0.1 مليار دولار لتصل إلى 57.9 مليار دولار معظمها بسبب خدمات السفر، بينما هبطت خدمات التنقل.

وارتفعت الصادرات 3.4 بالمئة إلى 257.5 مليار دولار.

بينما قفزت صادرات السلع ستة بالمئة إلى 177.8 مليار دولار.

وسجلت صادرات السلع الرأسمالية أعلى مستوى على الإطلاق، شأنها شأن سلع المستهلكين والسيارت وقطع الغيار والمحركات.

لكن صادرات الخدمات هبطت 1.6 مليار دولار لتصل إلى 79.7 مليار دولار بفعل تراجع السفر والنقل، في حين زادت صادرات الخدمات التجارية الأخرى.

وزاد العجز التجاري للبضائع، بعد تعديله وفقا للتضخم، 3.6 بالمئة إلى 101.8 مليار دولار في يناير.