وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، بما يعادل 1.1 بالمئة، إلى 82.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 1411 بتوقيت غرينتش. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار أو 1.4 بالمئة لتسجل 76.47 دولار للبرميل.

وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول بأن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.

وقالت تينا تينج، المحللة في سي.إم.سي ماركتس "تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة لفترة أطول أثارت الذعر في السوق وعرضت أصولا، من بينها السلع الأساسية، للمخاطر وانخفضت بشكل حاد الليلة الماضية".

وينتظر المتعاملون بيانات مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاضا في مخزونات النفط الخام للمرة الأولى بعد زيادة استمرت 10 أسابيع.

وبحسب بيانات المعهد، تراجعت مخزونات الخام الأميركية نحو 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مارس، وفقا لمصادر السوق.

وخالف التراجع توقعات تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم بشأن زيادة 400 ألف برميل في مخزونات الخام.

وزادت مخزونات البنزين بنحو 1.8 مليون برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.9 مليون برميل، بحسب المصادر.