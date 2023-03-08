وقالت الشركة في بيان مشترك مع الشركتين وحكومة موريتانيا إن المشروع ستبلغ طاقته الإنتاجية سنويا ما يصل إلى ثمانية ملايين طن من الهيدروجين الأخضر أو غيره من المنتجات التي تعتمد على الهيدروجين، مع بناء منشأة تحليل كهربائي بطاقة تصل إلى عشرة غيغاوات.

وقال شتيفان ليبينج، الرئيس التنفيذي لشركة كونيونكتا إن هذا المشروع "ستكون له صلة قوية بألمانيا كمزودة للتكنولوجيا ومشترية محتملة للطاقة النظيفة".

وتسعى ألمانيا لزيادة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة بسرعة لتعويض واردات الوقود الروسية والوفاء بأهداف الحد من تغير المناخ. وفي ديسمبر، وافقت برلين على بناء أول شبكة أنابيب لنقل الهيدروجين في البلاد.

وقالت الشركة إن المرحلة الأولى من المشروع في موريتانيا، وسيقام في منطقة إلى الشمال الشرقي من العاصمة نواكشوط، من المقرر أن تكتمل في عام 2028 بطاقة تبلغ 400 ميغاوات.