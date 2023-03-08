وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الأربعاء، إن الإنتاج الصناعي في البلاد قد ارتفع بنسبة 3.5 بالمئة على أساس شهري.

وكان محللون قد توقعوا في استطلاع رأي أجرته رويترز أن تبلغ الزيادة الشهرية 1.4 بالمئة.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة الألمانية انخفضت على غير المتوقع في نفس الشهر بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري.

وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا بنسبة اثنين بالمئة.

وكانت الطلبيات الصناعية الألمانية قد ارتفعت على نحو غير متوقع في شهر يناير.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، الثلاثاء، إن الطلبيات الصناعية قد سجلت زيادة بنسبة واحد بالمئة خلال الشهر، وفقا لبيانات معدلة موسميا وعلى أساس التقويم.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاض الطلبيات 0.9 بالمئة في يناير.

وكانت طلبيات المصانع في ألمانيا قد ارتفعت بأكثر من المتوقع في شهر ديسمبر 2022، لتسجل 3.2 بالمئة.