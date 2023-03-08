وقال الغيص خلال مؤتمر "سيرا ويك" للطاقة في هيوستن "مع انفتاح الصين، نحن متفائلون كثيرا وبحذر".

وأضاف أن أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 2.3 مليون برميل يوميا في 2023.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "سيرا ويك" بمدينة هيوستن الأميركية هذا الأسبوع لبحث قضايا الطاقة، وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها أمين عام منظمة أوبك مع رؤساء شركات النفط الأميركية.

وسيركز ملتقى "سيرا ويك" على المخاوف بشأن الإمداد العالمي للطاقة.

من ناحية أخرى، أكد الغيص أن إنتاج النفط في روسيا لا يزال عند مستويات مرتفعة، حيث ظل قويا رغم سياسة سقف الأسعار المفروضة عليه هو ومنتجاته، حيث تمكنت روسيا من إيجاد أسواق جديدة لبيع النفط إليها.

وأشار إلى أن الأسواق الجديدة التي تستقبل النفط الروسي ليست الصين والهند فقط، بل اعتقد أن تركيا أيضا أصبحت سوقا للنفط الروسي.

وفي وقت سابق، على هامش منتدى دافوس 2023، توقع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في حديث خاص لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن يؤدي رفع قيود كورونا في الصين إلى تحفيز الطلب على النفط خلال العام الحالي، مرجحا أن الطلب الصيني سيرفع الطلب على النفط بنحو نصف مليون برميل يوميا.

وكان آخر تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد أظهر أن منظمة "أوبك" قد رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 100 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي، ليصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا في 2023.

وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري الأخير، إن: "مفتاح نمو الطلب على النفط في عام 2023 سيكون عودة الصين من القيود المفروضة على الحركة وتأثير ذلك على البلاد والمنطقة والعالم".

وتوقعت "أوبك" في تقريرها الشهري ارتفاع طلب الصين على النفط بمقدار 590 ألف برميل يوميا في 2023 بعد تراجعه في 2022.