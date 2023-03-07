ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته نصف السنوية أمام الكونجرس اليوم وغدا.

كما يصدر تقرير الوظائف الأميركية لشهر فبراير يوم الجمعة.

تحركات الأسعار

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1843.25 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:12 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1848.40 دولار.

تراجعت الأسعار عن أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 1858.19 دولار أمس الاثنين، لكن التراجع لا يزال محدودا.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقال هان تان كبير محللي الأسواق في إكسينيتي إن مسار الذهب نحو زيادة مكاسبه سيتأثر بشدة هذا الأسبوع بالمؤشرات المحتملة حول السياسة النقدية من شهادة باول وتقرير الوظائف الأميركية القادم.

وأضاف أنه إذا أظهرت بيانات الوظائف، الجمعة، مرونة كبيرة في سوق العمل الأميركية، فمن شأن ذلك تمهيد الطريق لمزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وقد يطيح بالمكاسب التي حققها الذهب منذ بداية الشهر.

وعلى الرغم من أن اقتناء الذهب أحد الوسائل المعروفة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على الإقبال على شراء المعدن لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء أصول لا تدر عائدا مثل الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.3 بالمئة في التعاملات الفورية لتصل إلى 20.97 دولار، فيما انخفض البلاتين 0.9 بالمئة إلى 967.54 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1430.82 دولار.