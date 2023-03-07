لكن محللين قالوا إن حالة من عدم اليقين حدت من المكاسب قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمام الكونغرس في وقت لاحق من اليوم وصدور تقرير الوظائف الأميركية المهم الجمعة واتخاذ المحافظ الحالي لبنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا آخر قراراته بشأن أسعار الفائدة قبل تقاعده هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.25 بالمئة عند 28309.16 نقطة بعدما لامس مستوى 28398.27 خلال الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ الأول من ديسمبر.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 بالمئة ليغلق عند 2044.98 نقطة بعدما سجل 2046.11 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2021.

وفقدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أكثر مما ربحته الليلة الماضية ليجري تداولها عند حوالي 3.95 بالمئة في طوكيو بعدما سجلت أعلى مستوى في عدة أشهر عند 4.091 بالمئة الأسبوع الماضي.