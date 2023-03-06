وكشف المهندس عياد بن علي البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة أبراج لخدمات الطاقة أن حجم الاكتتاب في أسهم الشركة بلغ أكثر من 790 مليون ريال عُماني (نحو ملياري دولار)، حيث تم تغطيته بنسبة 870 بالمئة، وهو يفوق المبلغ المطلوب بأكثر من 8 مرات.

وأوضح البلوشي في تصريح صحفي أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ حوالي 40 ألف مكتتب، استثمروا 246 مليون ريال عُماني (639 مليون دولار) لشراء مليار سهم، مضيفًا أنه فيما يتعلق باكتتاب المؤسسات، فقد تم تغطية الاكتتاب في هذه الفئة بأكثر من 21 مرة.

وبلغ عدد المؤسسات التي شاركت فيه 132 مؤسسة من داخل وخارج سلطنة عمان، وتم جمع نحو 507 ملايين ريال عُماني (1.31 مليار دولار) خلال 12 يومًا من فئة المؤسسات.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار والمؤسسات الإقليمية والعالمية استحوذت على ما نسبته 46 بالمائة من "اكتتاب المؤسسات" وهو دليل على ثقتها واستغلالها للفرص الاستثمارية الجاذبة في سلطنة عُمان، بينما شكلت المؤسسات العُمانية ما نسبته 54 بالمئة من اكتتاب المؤسسات.

وأكد على أن حجم الإقبال الكبير على عملية الاكتتاب من قبل الأفراد والمؤسسات المستثمرين يعكس نجاح الاكتتاب العام والثقة العالية من المستثمرين لشركة أبراج لخدمات الطاقة.