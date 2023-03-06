ووفقًا لبيانات من جمعية موزعي السيارات "ODMD"، فإن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة زادت بنسبة 50.4 بالمئة في أول شهرين من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وفي الفترة المذكورة، ارتفعت مبيعات السيارات في البلاد بنسبة 44.3 بالمئة لتصل إلى 96 ألفًا و 195 سيارة، وزادت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 69.7 بالمئة لتصل إلى 35 ألفًا و 847 سيارة.

وبلغ عدد السيارات الكهربائية المباعة خلال أول شهرين من العام الجاري، 2477 سيارة.

وتجاوز عدد السيارات الكهربائية المباعة في تركيا خلال أول شهرين من العام جاري، أكثر من إجمالي مبيعات السيارة الكهربائية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي والتي بلغت 2263.

وكانت قيمة صادرات السيارات من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قد سجلت أكثر من 20 مليار دولار في 2022، بحسب الوكالة الرسمية.

وبحسب بيانات جمعية أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، وجمعية المصدرين الأتراك، فقد زادت تركيا صادراتها السلعية الإجمالية بنسبة 12.9 بالمئة العام الماضي مقارنة بعام 2021، محطمة الرقم القياسي في تاريخها بـ 254 مليار.

وبحسب البيانات زاد قطاع صناعة السيارات التركية صادراته بنسبة 5.7 في المئة لتصل إلى حوالي 31 مليار دولار.