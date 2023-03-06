وكان وزير مالية السعودية محمد بن عبد الله الجدعان قد أعلن في ديسمبر اعتزام بلاده إيداع المبلغ.

ورغم تعافي صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي بعدما انخفض إلى ما يزيد قليلا عن ستة مليارات دولار في الصيف الماضي، عندما سجل أدنى مستوياته في ما لا يقل عن 20 عاما، فقد عاود الهبوط وانخفض نحو 8.5 مليار دولار منذ الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في فبراير وأدى إلى مقتل أكثر من 45 ألف شخص فضلا عن تشريد الملايين.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي، الخميس، تراجع صافي الاحتياطي الأجنبي حوالي 1.4 مليار دولار إلى 20.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير.

وتراجعت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي بشكل حاد في السنوات القليلة الماضية نتيجة للتدخلات في السوق وفي أعقاب أزمة عملة في ديسمبر من عام 2021.

وفقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي و44 بالمئة في 2021.

وبحسب بيان للصندوق، فقد وقع اتفاقية الوديعة رئيس الصندوق السعودي أحمد بن عقيل الخطيب ومحافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو.