ومن شأن الاكتشافات الجديدة أن تجعل ناميبيا، الجارة الجنوبية لأنجولا، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، دولة أخرى منتجة للنفط على ساحل المحيط الأطلسي في إفريقيا.

وقال العضو المنتدب للشركة إيمانويل مولونجا في بيان: إن الاكتشاف النفطي بالمنطقة هو الثالث بعد نجاح "شل" و"توتال إنرجيز" في اكتشاف "جراف-1إكس" و"فينس-1إكس" في عام 2022.

وجاء في البيان أنه يجري تقييم البيانات الواردة، ومن المقرر زيادة الحفر الاستكشافي لتحديد حجم الاكتشاف وإمكاناته.

وتمتلك كل من "شل ناميبيا بي.في" و"قطر للطاقة" حصة 45 بالمئة في المشروع المشترك بينما تمتلك شركة نامكور عشرة بالمئة.

وكانت أرباح شركة "شل" قد قفزت في الربع الأخير من العام الماضي بشكل فاق التوقعات، إذ ازدهر نشاط الغاز الطبيعي، ليصل أداء الشركة إلى مستوى قياسي في 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت شركة النفط العملاقة، إنها حققت أرباحًا قياسية قدرها 40 مليار دولار في عام 2022، مدعومة بالارتفاع التي شهدته أسعار الطاقة عقب أزمة أوكرانيا.

وبذلك تكون أرباح الشركة في 2022، قد تجاوزت المستوى القياسي السابق البالغ 28.4 مليار دولار المسجل في 2008، ويزيد بأكثر من الضعف عن ربح عام 2021 الذي بلغ 19.29 مليار دولار.