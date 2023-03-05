ورفع المركزي الأوروبي بالفعل الفائدة بثلاث نقاط مئوية منذ يوليو وتعهد بإقرار زيادة بنصف نقطة مئوية أخرى في 16 مارس.

وقالت لاغارد لمجموعة فوسينتو الإعلامية الإسبانية إن الزيادة المشار إليها أصبحت حاليا "مرجحة جدا جدا" وحذرت من أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، قد يظل مرتفعا بصورة مزعجة حتى مع انخفاض معدل التضخم الإجمالي في الأشهر المقبلة.

ونقلت المجموعة عنها القول اليوم الأحد "على المدى القصير، سيكون التضخم الأساسي مرتفعا".

ونبه عدد من صناع السياسات مؤخرا إلى أن رفع المركزي الأوروبي للفائدة يجب أن يستمر حتى يبدأ التضخم الأساسي في الانخفاض نحو المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

وارتفع التضخم الأساسي بمنطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند 5.6 بالمئة الشهر الماضي ويخشى بعض صناع السياسيات من أن الزيادة ترجع لزيادة في الأجور في قطاع الخدمات مما يجعل نمو الأسعار أكثر قابلية للاستمرار ويزيد من صعوبة كبحه.

والمشكلة بالنسبة للتضخم الأساسي أنه مؤشر رئيسي على استمرارية نمو الأسعار، ويشير ارتفاعه العنيد إلى أن خفض المعدل الرئيسي إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة قد يستغرق وقتا طويلا.

وأكدت لاغارد "علينا أن نواصل اتخاذ أي إجراءات ضرورية لإعادة التضخم إلى اثنين بالمئة وسنفعل ذلك".