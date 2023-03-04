وذكرت الوزارة في بيان أن الطرفين وقعا اتفاقيات استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار بشأن المشروع وصفقات تشتري أوزبكستان بموجبها الكهرباء من المحطتين.

وبموجب الاتفاق، ستبني أكوا محطة بقدرة 400 ميغاوات ونظام تخزين بسعة مماثلة في إقليم طشقند ومحطة بقدرة واحد جيجاوات ونظام تخزين بسعة 400 ميغاوات في منطقة سمرقند وكذلك نظام تخزين بسعة 400 ميغاوات في إقليم بخارى.

وتعاني اوزبكستان من نقص في الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطاتها التقليدية لتوربينات الغاز بسبب الانخفاض الطبيعي للإنتاج في الحقول الناضجة. ووقعت في السنوات القليلة الماضية صفقات لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة واستقطبت مستثمرين الكثير منهم من الخليج بعقود مربحة تشمل مميزات مثل أسعار ثابتة بالعملة الصعبة.

وتخطط الجمهورية السوفيتية السابقة لإنتاج أكثر من ثلث احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.