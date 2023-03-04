توقيع مذكرة التفاهم جاء على هامش استقبال رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في أبوظبي، حيث تم الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتهدف مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين "أدنوك" و"إيني" إلى التعاون في مجال الحد من الانبعاثات والطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون.

كما تستهدف أيضا "ترسيخ الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتعزيز أمن الطاقة وتسريع النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الكربون".

وتشمل مجالات التعاون ضمن مذكرة التفاهم، الحد من انبعاثات الكربون، مع التركيز على تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وتعزيز كفاءة الطاقة، والاستثمار المشترك في الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة والنظيفة.

وفي نفس السياق، جرى الإعلان عن "مشروع إعلان نوايا" بشأن تعزيز التعاون بين الإمارات وإيطاليا في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "COP28" والعمل المناخي.