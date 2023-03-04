وقالت الشركة في بيان، إن سعر نظارة "ميتا كويست 2" المخصصة أكثر للألعاب سيتراجع من 500 دولار إلى 430 دولارا، بانخفاض نسبته 14 بالمئة.

وستخفض الشركة سعر نظارة "ميتا كويست برو"المخصصة للمحترفين بنسبة 33 بالمئة لتصل إلى ألف دولار بدلا من 1500 دولار، بعد 6 أشهر فقط من الإعلان عنها لأول مرة.

وتسعى "ميتا" لإعادة الاهتمام بالأجهزة المرتبطة بعالم ميتافيرس، إذ يواجه رهان الشركة على تطبيقات الواقع الافتراضي صعوبات في تحقيق النجاح المنتظر.

وقال "ميتا" في البيان: "كان هدفنا دائما هو تصنيع أجهزة سهل تحمل تكلفتها من جانب أكبر عدد ممكن من الأشخاص للاستفادة من كل ما تقدمه تكنولوجيا الواقع الافتراضي".

وكانت "ميتا" استثمرت عشرات المليارات لتصميم هذه النظارات ومنصاتها. ويراهن مارك زوكربيرغ على ازدهار عالم ميتافيرس الموازي، الذي يمكن الولوج إليه من خلال إكسسوارات للواقعين المعزز والافتراضي.

وقام زوكربيرغ بتغيير اسم الشركة من "فيسبوك إلى "ميتا".

إلا أن قسم "رياليتي لابس"، المسؤول عن تصنيع تكنولوجيا الميتافيرس بالشركة خسر نحو 13.7 مليار دولار في العام الماضي، مما أثار شكوك المستثمرين بشأن الاستراتيجية الجديدة.