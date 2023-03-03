وحددت أدنوك اليوم الجمعة السعر النهائي للاكتتاب في أسهم أدنوك للغاز عند 2.37 درهم للسهم وهو ما يقدر قيمة الشركة بحوالي 50 مليار دولار.

وستجمع أدنوك للغاز حوالي 2.5 مليار دولار من الطرح الذي تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه 124 مليار دولار، ليصبح ذلك أكبر طرح عام أولي في أبوظبي.

ومن المتوقع بدء تداول أسهم الشركة بالسوق يوم 13 مارس.

تحركات الأسهم

أغلق مؤشر سوق أبوظبي مرتفعا بنسبة 0.4 بالمئة مواصلا الصعود للجلسة الرابعة على التوالي مع ارتفاع أسهم الشركة العالمية القابضة، أكبر شركة مدرجة بالإمارات، 1.3 بالمئة بينما زادت أسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية اثنين بالمئة.

وارتفعت أسهم شركة أدنوك للحفر 2.4 بالمئة.

وقال فادي رياض كبير محللي الأسواق لدى كابيكس دوت كوم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن المعنويات بأسواق أبوظبي قد تعتمد على الجانب المشرق بفضل تحسن النشاط في القطاعات غير النفطية إلى جانب نجاح الطرح العام الأولي لأدنوك للغاز.

ولكن مؤشر السوق في دبي أغلق منخفضا بنسبة 0.5 بالمئة تحت وطأة خسائر أسهم قطاع البنوك.

وهوت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.1 بالمئة وبنك المشرق 5.3 بالمئة بعدما جرى تداولهما بدون توزيعات نقدية.