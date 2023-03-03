وقالت المجموعة في بيان صدر مساء الخميس، إن "إريكسون ستدفع غرامة بقيمة 206.7 دولارا" (195 مليون يورو).

هذه التسوية هي تتمة اتفاق تم التوصل إليه في شهر ديسمبر 2019 ودفعت الشركة بموجبه مليار دولار للقضاء الأميركي لوقف ملاحقات بحقها في قضايا فساد في خمس دول أخرى هي جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا وغيرها.

وإريكسون متهمة بأنها لم تبلغ القضاء الأميركي الذي يتيح له اختصاصه العالمي في العديد من المجالات ملاحقة الكثير من المجموعات الأجنبية، بنتائج تحقيق داخلي متعلق بعمليات فساد وقعت في العراق.

وبرزت القضية في فبراير 2022 مع نشر تحقيق صحافي بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

وأرغم ذلك إريكسون على نشر نتائج تحقيق داخلي يعود إلى عام 2019 كشف عن وقائع فساد محتمل في أنشطة المجموعة في العراق خلال السنوات السابقة.

وتحدّث التحقيق الداخلي عن مبالغ مشبوهة دفعتها إريكسون لقاء عمليات نقل بري في مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ويشتبه بأن التنظيم استفاد منها.

وفي نهاية أبريل، أعلنت المحاكم السويدية أيضا فتح تحقيق بشبهة فساد لا سيما دفع رشى محتملة لأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وسبق أن أقرت المجموعة بـ"سلوك غير مقبول" وأكدت أنها عززت جهودها لمكافحة الفساد.