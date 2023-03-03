وذكرت صحيفة "تايمز" أن هانت سيلقي بيانا بشأن الموازنة في 15 مارس الجاري.

ومن المقرر خفض الدعم الحكومي اعتبارا من الشهر المقبل، وهو ما يعني ارتفاع متوسط الفواتير السنوية إلى 3 آلاف جنيه إسترليني (3594 دولارا) من 2500 جنيها حاليا.

وكانت الحكومة البريطانية قررت تجميد الأسعار التي تدفعها الأسر البريطانية عند مستوى 2500 جنيه إسترليني اعتبارا من أول يناير ولمدة 3 أشهر، لتخفيف أعباء تكاليف الطاقة المرتفعة على المستهلكين.

وقرر وزير الخزانة جيرمي هانت رفع مستوى السعر الذي تضمنه الحكومة إلى 3 آلاف جنيه إسترليني اعتبارا من أبريل المقبلة، لتقليل الدعم الحكومي.

ويقترب مستوى 3 آلاف جنيه إسترليني لفواتير الطاقة السنوية في بريطانيا من 3 أضعافها قبل بدء الأزمة العام الماضي.

وتقدر التكلفة التي تتحملها الحكومة في الربع الأول من العام الجاري، نتيجة تجميد أسعار فواتير الطاقة، بحوالي 16 مليار جنيه إسترليني، ما يمثل الفارق بين ما ستدفعه الأسر، والحد الأقصى للأسعار الذي أقرته

الهيئة المنظمة لأسعار الغاز والكهرباء في بريطانيا (Ofgem)، بمراجعتها الفصلية عند 4279 جنيه إسترليني (5173 دولارا).