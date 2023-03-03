وكان استطلاع أجرته رويترز قد توقع زيادة الصادرات 1.5 بالمئة على أساس شهري.

وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 3.1 بالمئة على أساس شهري بينما زادت الصادرات إلى بريطانيا بنسبة 7.8 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الواردات انخفضت 3.4 بالمئة بالمقارنة مع ديسمبر، وهو ما خالف توقعات المحللين بارتفاعها اثنين بالمئة.

وشكلت الواردات من الصين أغلب الواردات الألمانية وبلغت قيمتها 12.7 مليار يورو.

وفي العام الماضي، صدرت ألمانيا سلعا بقيمة 1.56 تريليون يورو (ما يعادل 1.7 تريليون دولار) ، بزيادة 14 بالمئة عن العام السابق، لكن الواردات ارتفعت بأكثر من 24 بالمئة إلى 1.48 تريليون يورو، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 76 مليار يورو في 2022 لكنه هو الأقل منذ نحو 22 عاما.