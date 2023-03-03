تعد شركة أدنوك للغاز واحدة من أكبر شركات معالجة الغاز في العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا ويمنحها موقعها في دولة الإمارات ميزة تنافسية من حيث سهولة الوصول إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية على حد سواء.

وبما أن صلب أعمال الشركة في مجال الغاز الطبيعي فإن هذا يضمن لها وجود سوق ذو نمو مستمر لعقود طويلة ولاسيما في ظل تسارع جهود تحول الطاقة التي يعد الغاز الطبيعي جسرا رئيسيا فيها.

أسواق الغاز الطبيعي

تُجمع التوقعات على استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة قد تصل إلى نحو 25 بالمئة خلال الـ 25 إلى 30 عاما المقبلة، وتتوقع مؤسسة وود ماكينزي أن ينمو هذا الطلب بنحو 16 بالمئة بين عامي 2022 و2040 على عكس الفحم مثلا الذي سينخفض الطلب عليه بنحو 35 بالمئة خلال الفترة ذاتها.

كما ترى العديد من المؤسسات ومن بينها شركة أكوينور النرويجية، أن أسعار الغاز ستبقي مرتفعة لسنوات طويلة في ظل إعادة تشكيل الخرائط التي شهدتها أسواق الطاقة على إثر الأزمة الأوكرانية، مما يعني تحقيق شركات الغاز ومن ضمنها أدنوك للغاز عوائد أعلى مقارنة بالمتوسطات التاريخية.

الغاز المسال

أما بالنسبة الغاز المسال الذي يعد جزءا هاما من أعمال أدنوك للغاز فمن المتوقع أن ينمو الطلب عليه بما يصل إلى 90 بالمئة حلول العام 2040، مقارنة بمستويات عام 2021 ليتجاوز 700 مليون طن سنويا، وفقا لتقديرات شركة شل.

ويأتي ذلك فيما تخطط أدنوك الأم لمضاعفة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بمقدار ثلاث مرات لتصل إلى 15 مليون طن سنويا فيما كانت الشركة قد سلمت مؤخرا أول شحنة من الغاز المسال القادم من الشرق الأوسط لألمانيا مما يعكس توسع أسواق التصدير للشركة.

الاستفادة من خطط الشركة الأم

أعلنت مجموعة أدنوك في أواخر 2022 عن برنامج استثماري بقيمة 150 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2023 حتى 2027 الأمر الذي من شأنه توفير فرص متعددة لأعمال شركة أدنوك للغاز.

ومن بين هذه الفرص توجه أدنوك لتسريع رفع الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027 بدلا من عام 2030 وهو أمر سيؤدي إلي زيادة إمدادات المواد الأولية للغاز من خلال كميات الغاز المصاحب المنتجة مع النفط ومجالات أخرى.

منتجات متنوعة

تنتج شركة أدنوك للغاز مزيجا متنوعا من الغازات التي تستخدم في تطبيقات متعددة كالميثان والبروبان والمكثفات والكبريت.

ومن بين المنتجات غاز الإيثيلين الذي يستخدم كمادة وسيطة لإنتاج المواد الكيميائية مثل الإيثيلين والبروبيلين وغيرها والتي تستخدم بدورها في إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات مثل البلاستيك والألياف الصناعية مما يعني أن أدنوك للغاز ستستفيد كذلك من نمو قطاع البتروكيماويات.

وتشير التوقعات إلى نمو الطلب العالمي على الإيثيلين من نحو 190 مليون طن في عام 2022 إلى 288 مليون طن بحلول 2040 وبمعدل سنوي مركب يصل إلى نحو 2.5 بالمئة، مما يضمن استمرار نمو الطلب العالمي على الإيثيلين.

اكتتاب أدنوك للغاز.. أرقام تاريخية