وذكرت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن استخدام حلول الطاقة الهجينة عنصرا محوريا ضمن استراتيجيتها التي تهدف إلى الحد من الانبعاثات، ضمن خطط المجموعة الأم "أدنوك" بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، وتحقيق هدف دولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

وتعتمد الحفارات الجديدة التي تعمل بالطاقة الهجينة على بطاريات عالية السعة ومحركات مُؤتمتة بالإضافة إلى مولدات الديزل التقليدية. ويقوم نظام تكنولوجيا الطاقة الهجينة بتخزين الطاقة في بطاريات لاستخدامها عندما تكون هناك حاجة إلى طاقة مستمرة أو لتوفير طاقة إضافية بصورة فورية، مما سيساعد في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري المترتبة عن كل منصة حفر بنسب تتراوح بين 10 و15 بالمئة.

كما تم تجهيز الحفارات العشر الجديدة ليتم توصيلها بالشبكة الكهربائية بأقل التعديلات، وذلك اعتمادا على موقع الحفارة وتوفر الشبكة الكهربائية وإمكانية استخدامها مما سيسهم في خفض الانبعاثات.

وذكر البيان أن الحفارات الجديدة ستسهم في تحقيق خطط الشركة لرفع وتسريع سعتها الإنتاجية، حيث تعتبر "أدنوك للحفر" عامل تمكين رئيسي لتحقيق أهداف مجموعة "أدنوك" لتسريع هدف رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام منخفض الانبعاثات حتى تصل إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.

وستدخل منصات الحفر الجديدة الخدمة تدريجيا ضمن أسطول الشركة ابتداء من الربع الأخير من هذا العام، وستظهر مساهمتها في زيادة الإيرادات والأرباح قبل خصم الضريبة والفائدة والاستهلاك والإطفاء اعتبارا من عام 2024، فيما سيظهر أثر مساهمتها السنوية في نتائج عام 2025 بأكمله، بحسب البيان.

وتشكل عملية الاستحواذ على هذه الحفارات البرية الجديدة أول عملية تتم وفقا لخطط الشركة المحدثة التي تهدف الوصول بعدد الحفارات المملوكة لها إلى 142 حفارة بنهاية عام 2024، مقارنة بتوجيهات الاكتتاب العام الأولي التي حددت هذا العدد في 127 حفارة بنهاية عام 2030.

وتمتلك "أدنوك للحفر" أسطولا يعد واحدا من بين الأكبر في العالم لحفر الآبار وتهيئتها. وستقوم شركة الصين لتكنولوجيا البترول والتنمية (CPTDC) ببناء الحفارات العشر الجديدة التي تعمل بالطاقة الهجينة في الصين.

يُذكر أن "أدنوك للحفر" ستستأجر أربع منصات حفر برية إضافية سيرتفع بها العدد الإجمالي للحفارات الجديدة التي ستتم إضافتها إلى أسطول الشركة إلى 14 حفارة.