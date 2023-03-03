وارتفع المؤشر نيكي 1.56 بالمئة ليغلق عند 27927.47 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 15 ديسمبر ومحققا أكبر مكاسب يومية منذ 18 يناير. وارتفع المؤشر 1.73 بالمئة هذا الأسبوع.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25 بالمئة إلى 2019.52 لتبلغ مكاسبه 1.57 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال جون موريتا المدير العام لقطاع الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول "مكاسب الأسهم اليابانية مبررة لأنها تستفيد من تعافي الاقتصاد الصيني. وسيستفيد الاقتصاد الياباني أيضا من وفود السائحين الصينيين على اليابان".

وأضاف "لكن مكاسب اليوم ربما تكون كبيرة للغاية. كما أن وول ستريت كانت قوية جدا الليلة الماضية. ربما ساد تفاؤل أكبر من اللازم بين المستثمرين بشأن توقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة".

ويترقب المستثمرون في الأسواق العالمية مسار تحركات أسعار الفائدة الأميركية وسط توقعات بأن يواصل المركزي الأميركي مواصلة رفع المعدلات لكبح التضخم الذي لا يزال عند مستويات بعيدة المستهدف.