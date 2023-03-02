وارتفعت أسعار النفط الخام، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، اليوم الخميس. وزاد خام برنت بنسبة 0.65 بالمئة بحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش إلى 84.86 دولار للبرميل .

وسجل الخام قفزة مدعوما بنمو النشاط التصنيعي في الصين بأسرع وتيرة في أكثر من عقد الشهر الماضي، وفقا لبيانات صادرة أمس الأربعاء، مما يعزز دلالات انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تحركات الأسهم

أغلق مؤشر السوق السعودي مرتفعا 0.8 بالمئة ليواصل الصعود للجلسة الثالثة.

وصعد المؤشر مع تسجيل جميع القطاعات تقريبا مكاسب، إذ زاد سهم مصرف الراجحي أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول 2.2 بالمئة وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.5 بالمئة.

وصعد سهم عملاقة النفط أرامكو بنسبة 0.6 بالمئة.

ووافقت أرامكو على الاستحواذ على حصة أقلية في شركة لتقنيات نقل الحركة تعتزم شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات وجيلي الصينية تأسيسها.

كما صعد سهم شركة أكوا باور 1.6 بالمئة بعد أن أعلنت عن زيادة تزيد على المثلين في أرباحها السنوية إلى 1.54 مليار ريال (410.36 مليون دولار).

وزادت أسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) أيضا 1.3 بالمئة بعد إبرام اتفاق قيمته نحو 1.53 مليار ريال (407.70 مليون دولار) مع برنامج شريك لدعم قطاع نقل الغاز.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة.

وساعد على صعود المؤشر ارتفاع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.6 بالمئة وسهم ملتيبلاي 2.2 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3 بالمئة متأثرا بخسائر في قطاعات المرافق والعقارات والمؤسسات المالية.

وهبط سهم إعمار العقارية القيادي 1.2 بالمئة وشركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 0.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر البورصة المصرية للأسهم القيادية 1.6 بالمئة بعد تسجيل مكاسب في الجلسة السابقة مع وجود معظم القطاعات في المنطقة السلبية.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي والشرقية 2.4 بالمئة و4.7 بالمئة على الترتيب.