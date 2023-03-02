وصرحت الحكومة المكسيكية بأن تسلا اختارت ولاية نويفو ليون بشمال البلاد لإقامة أول مصنع بقيمة تزيد عن خمسة مليارات دولار. ومن المتوقع أن يدلي رئيس الشركة إيلون ماسك بتفاصيل في عرض سيقدمه في يوم المستثمرين.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور "(ماسك) مهتم بالاستثمار بشكل أكبر في المكسيك".

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه دعا ماسك لزيارة البلاد ويود أن يقوم بجولة في ولاية سونورا الشمالية حيث تبني الحكومة محطة طاقة شمسية ضخمة وتضغط من أجل أن تدير الدولة إنتاج الليثيوم.

وقال "أخبرته بأنه تم تأميم الليثيوم، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع التوصل إلى اتفاق".

وقالت نائبة وزير الخارجية مارثا ديلجادو إن تسلا اختارت نويفو ليون لإقامة مصنعها بسبب قرب الولاية الحدودية من مقر الشركة في أوستن بولاية تكساس.

وقالت للتلفزيون المكسيكي "تبعد ست ساعات. هذا القرب مفيد جدا بالنسبة لهم".

وأضافت أن المصنع سيوظف ما بين خمسة وستة آلاف شخص، مشيرة إلى أن مصانع مماثلة لتسلا في أماكن أخرى توظف عشرة آلاف شخص كحد أقصى.

وذكرت أن الشركة استكشفت أيضا مواقع في ولايات هيدالجو وكويريتارو وبويبلا بوسط البلاد حيث يمكن إنتاج البطاريات الكهربائية.

وقالت "نعمل معهم على محفظة من الاستثمارات".