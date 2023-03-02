وأظهرت بيانات يوروستات، أن مؤشر التضخم الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، ارتفع إلى 5.6 بالمئة على أساس سنوي، وذلك على عكس التوقعات بأن يستقر عند نفس مستويات يناير البالغة 5.3 بالمئة.

وبالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين العام، فقد تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال فبراير، إلى 8.5 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 8.6 بالمئة في يناير، لكنه جاء أعلى من التقديرات التي كانت تتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 8.3 بالمئة.

وجاء هذا الانخفاض في مؤشر الأسعار العام بسبب تراجع أسعار الطاقة.

وعلى الرغم من أن معدل التضخم الإجمالي أقل بكثير من أعلى مستوياته التي سجلها في نوفمبر الماضي عند 10.6 بالمئة، إلا أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة، كما أنه يثير مخاوف من أن استئصال التضخم المرتفع يواجه صعوبات.

وتعهد البنك المركزي الأوروبي بزيادة جديدة بمقدار 50 نقطة أساس في 16 مارس لمحاربة التضخم، لكن القراءة المرتفعة الجديدة للتضخم تغذي التوقعات بأن المركزي الأوروبي سيواصل رفع الفائدة بعد مارس.

وكان البنك المركزي الأوروبي، رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير الماضي، لتصل إلى 3 بالمئة بالنسبة للفائدة الرئيسية، و2.5 بالمئة للفائدة على الودائع، فيما تعد الزيادة الخامسة على التوالي، من أجل كبح التضخم.