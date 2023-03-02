وأوضحت الشركة في بيان على موقع "تداول" السعودية أن ارتفاع صافي الربح في 2022 يعود بشكل رئيسي إلى الدخل من العمليات التشغيلية قبل احتساب تكلفة انخفاض القيمة والمصاريف الأخرى سجلت أرقاما أعلى من العام السابق وذلك بسبب مساهمة مشاريع حققت التشغيل الأولي التجاري خلال السنة أو إثر السنة كاملة إلى جانب دخل التشغيل والصيانة من المشاريع التي حققت خلال أو بعد عام 2021، وكذلك ارتفاع مساهمة خدمات إدارة التطوير والإنشاء للمشاريع التي حققت الإغلاق المالي خلال العام.

وبلغ الربح التشغيلي 2.6 مليار ريال خلال السنة المنتهية في 2022 مقابل 2.3 مليار ريال في السنة الماضية بارتفاع 14 بالمئة.

أما إجمالي الربح فبلغ 2.86 مليار ريال في السنة الحالية مقابل 2.85 مليار ريال في السنة الماضية بنمو 0.5 بالمئة.

وبلغت ربحية السهم في السنة الحالية 2.11 ريال مقابل 1.04 ريال في السنة الماضية.

وأشارت "أكوا باور" إلى أن ارتفاع دخل العمليات التشغيلية، نتج كذلك عن انخفاض مخصصات تطوير المشاريع وشطب التكاليف، وصافي المخصصات المعكوسة، واحتساب تعويضات الاضرار الناجمة واسترداد التأمين فيما يتعلق بالحوادث.

وعلى مستوى الربع الرابع، أظهرت بيانات الشركة ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 94 بالمئة إلى 656.61 مليون ريال، للربع الأخير من 2022 مقابل 338.85 مليون ريال للربع المماثل من 2021.