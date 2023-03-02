ومن المتوقع أن يدعم استثمار أرامكو السعودية نمو الشركة، ويعزّز البحث والتطوير لحلول الوقود الصناعي، وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي، ومن المتوقع أن تحتفظ كل من جيلي ورينو بحصة مشتركة ومتساوية في الكيان المستقل الجديد.

وذكرت رويترز في يناير أن أرامكو في مرحلة متقدمة من المحادثات للاستحواذ على حصة تصل إلى 20 بالمئة في شركة لتقنيات نقل الحركة مشتركة بين جيلي ورينو سبق الإعلان عنها لكن لم يطلق عليها اسم بعد ستعمل في مجال تطوير وتوريد محركات الاحتراق الداخلي والتقنيات الهجينة.

وتهدف الشركة الجديدة من خلال شبكة عالمية مكوّنة من 17 معمل لنواقل الحركة، وخمسة مراكز بحوث وتطوير عبر ثلاث قارات، إلى العمل كمورّدٍ عالمي مستقل لأكثر من 130 دولة ومنطقة، بقدرة إنتاج سنوية تزيد على خمسة ملايين من محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة، والمحركات الهجينة المدمجة، ونواقل الحركة.

وقالت الشركتان في بيان الخميس إن من المتوقع أن تحتفظ جيلي ورينو بحصتين متساويتين في الكيان المستقل الجديد، لكن لم يتم الافصاح عن حجم حصة كلتيها وحجم استثمار أرامكو في الشركة الجديدة.

وقال لوكا دي ميو الرئيس التنفيذي لشركة رينو في البيان "من المتوقع أن تسهم شراكتنا مع أرامكو السعودية ومجموعة جيلي في نقل (الشركة)... إلى مستوى متقدم، وتعزز ريادتها في تقنية نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي منخفضة الانبعاثات بدرجة كبيرة".

وبتأسيس نشاطها في قطاع محركات الاحتراق الداخلي، تعتزم رينو التركيز على السيارات الكهربائية في إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق للشركة الفرنسية تشمل أيضا عملية إصلاح لتحالفها المستمر منذ عقود مع نيسان موتور اليابانية.

وقال دي ميو "مشاركة أرامكو السعودية بخبرتها الفريدة في أعمالنا ستعزز لدينا تطوير الابتكارات المتقدمة في مجالات الوقود الصناعي والهيدروجين".

وستجعل هذه الصفقة أرامكو أول شركة كبيرة منتجة للنفط تستثمر في قطاع السيارات.

وفي العام الماضي أعلنت أرامكو عن شراكة مع هيونداي موتور لدراسة أنواع وقود متطورة يمكن استخدامها في محركات هجينة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وبالنسبة لجيلي تعزز الصفقة مع رينو محاولاتها لبناء شراكات من أجل التوسع خارج الصين. وسبق أن أعلنت جيلي عن صفقة لتطوير محرك بنزين هجين مع مرسيدس بنز وتملك حصة في شركة صناعة السيارات الألمانية.

وقالت الشركتان إن طاقة إنتاج الشركة الجديدة ستبلغ أكثر من خمسة ملايين من محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة والمحركات الهجينة المدمجة ونواقل الحركة سنويا.