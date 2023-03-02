وذكرت وكالة الطاقة والمعادن العمانية أن الاستثمارات المبدئية المتعلقة بمرحلة الاستكشاف والتقييم تبلغ ما بين 25 و30 مليون دولار في السنوات الثلاث الأولى.

ويقع حق الامتياز الذي حصلت عليه الشركة البريطانية بولاية براء بمحافظة شمال الشرقية، على مساحة 1444 كيلو متر. وستقوم الشركة بعمل مسوحات جيولوجية وحفر عدد من الآبار الاستكشافية والتقييمية، لتأكيد كميات الاحتياطي التعديني، وذلك بهدف استخراج معدن النيكل ومشتقاته بنقاوة عالية دون أي انبعاثات كربونية (صفر كربون).

وتسعى سلطنة عمان لتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

وقال بريان سبراتلي رئيس مجلس إدارة شركة "نايتس باي" البريطانية إن الشركة تسعى من خلال الاتفاقية إلى بناء وتطوير ومعالجة معادن البطاريات (النيكل والكوبالت) في سلطنة عُمان لتلبية الطلب العالمي من معدن النيكل عن طريق مصنعي السيارات الكهربائية.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، قالت وزارة الطاقة والمعادن العمانية إنه جاري العمل على طرح مجموعة جديدة من مناطق امتياز المعادن، وسيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام 2023، وتستهدف خامات مثل الكروم والنحاس والحجر الجيري وغيرها من الخامات المعدنية.