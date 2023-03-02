وكان المري يتحدث خلال مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر إنفستوبيا الذي تستضيفه الإمارات، ويستمر يومين بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من المستثمرين والمسؤولين الحكوميين، من 50 دولة.

وقال المري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات أمس الأربعاء، إن النمو الاقتصادي الذي حققته الإمارات في 2022 هو الأسرع منذ أكثر من عقد.

وكان الاقتصاد الإماراتي حقق في النصف الأول من العام الماضي نموا بنسبة 8.5 بالمئة، وهو معدل غير مسبوق تاريخيا، بحسب ما قاله الوزير الإماراتي.

واستفاد الاقتصاد الإماراتي في 2022 من الأداء القوي لبعض القطاعات مثل السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقال المري في تصريحاته قبل المؤتمر إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات في عام 2022 من المتوقع أن تبلغ 22 مليار دولار، بما يمثل 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 20.7 مليار دولار في 2021 بنمو 4 بالمئة عن العام السابق.

ويتوقع مصرف الإمارات المركزي، أن تحقق البلاد نموا بنسبة 3.9 بالمئة في 2023، فيما يقدر البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بأكثر من 4 بالمئة.