وجاء هذا الإعلان المفاجئ في الوقت الذي وصل فيه سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 90 ألفا مقابل الدولار، الأربعاء.

وجاء في البيان، الذي وقعه حاكم مصرف لبنان المركزي الذي تحوطه المشكلات رياض سلامة، إن المصرف "سيتدخل" من خلال إعادة تقييم سعر صرف الليرة على منصة صيرفة للأفراد والشركات.

وكان سعر صيرفة أمس الثلاثاء 45400 ليرة للدولار.

والتغيير الذي حدث اليوم يعني أن منصة صيرفة تقدر الآن الدولار بأكثر من أربعة أضعاف سعر الصرف الرسمي.

وأعاد البنك المركزي تقييم السعر الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار في أول فبراير، وهو بالفعل خفض لقيمته 90 بالمئة من 1507.5 الذي ظلت الليرة مربوطة عنده بالدولار لفترة طويلة.

وتلقت وزارة المالية أمس الثلاثاء الضوء الأخضر لمضاعفة معدل دفع الرسوم الجمركية بالعملة المحلية ثلاث مرات من 15 ألف ليرة إلى 45 ألفا للدولار.

ويعد توحيد أسعار الصرف المتعددة إحدى الخطوات العديدة التي طلبها صندوق النقد الدولي من لبنان لإبرام حزمة مساعدات حجمها ثلاثة مليارات دولار من شأنها أن تساعده على الخروج من الانهيار المالي الذي يراوح فيه.

ولكن صندوق النقد قال العام الماضي إن التقدم في تنفيذ الإصلاحات ما زال "بطيئا للغاية"، ولم يُنفذ الجزء الأكبر منها على الرغم من خطورة الأزمة التي تمثل أكثر مراحل عدم الاستقرار في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.