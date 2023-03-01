وعقب اندلاع الحرب، تراجعت تجارة الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا بين فبراير ومارس 2022 عندما انخفضت حصة أوكرانيا من واردات الاتحاد الأوروبي إليها 40 بالمئة وتراجعت الصادرات إلى البلاد 50 بالمئة.

ومع ذلك، نمت مساهمة أوكرانيا في صادرات الاتحاد الأوروبي خارج أراضيها إلى 1.5 بالمئة في ديسمبر، من 1.2 بالمئة في فبراير 2022.

وبلغت حصتها في واردات الاتحاد الأوروبي غير المحلية في ديسمبر واحدا بالمئة أي أقل قليلا من نسبة 1.1 المئة المسجلة في فبراير الماضي.

وشكّل القطاع الزراعي في أوكرانيا نحو 12 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي وزهاء 40 بالمئة من إجمالي صادراتها قبل الحرب، لكنه تضرر من قلة الحصاد والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الأزمة.

وتماشيا مع اتجاه التعافي المسجل في ديسمبر، أظهرت البيانات التي جمعتها وزارة الزراعة الأوكرانية الأربعاء، أن إجمالي كمية الحبوب المباعة عادت إلى مستويات ما قبل الحرب في فبراير، إذ وصلت إلى 5.2 مليون طن مقارنة مع 5.05 مليون طن قبل عام.