وقال الرمحي في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي "نحن ملتزمون... بضخ مليار جنيه (إسترليني) في المملكة المتحدة لتسريع وتيرة حلول تخزين الطاقة".

واشترت "مصدر" في العام الماضي شركة أرلينجتون إنرجي المتخصصة في نظم تخزين الطاقة ومقرها بريطانيا.

وتتوسع مصدر في مشروعات الطاقة النظيفة بقوة، وأعلنت قبل أيام عن دخولها قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار استراتيجي في شركة "برتامينا جيوثرمال إنرجي" الأندونيسية، التي تعتبر إحدى أكبر شركات الطاقة الحرارية الأرضية في العالم.

كما أعلنت الشركة هذا الأسبوع أن شركة بينونة للطاقة الشمسية، المشروع المشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ومجموعة الاستثمار وإدارة الأصول الفنلندية " تاليري"، عن التدشين الرسمي لمحطة بينونة للطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 200 ميغاواط، وهي أكبر مشروع من نوعه في الأردن.

تأسست "مصدر" في عام 2006 وتنشط في أكثر من 40 دولة حول العالم في مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية المستدامة. وهي مملوكة من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة".

وتسعى "مصدر" إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاوات من الطاقة المتجددة ضمن محفظة مشاريعها المحلية والعالمية، وتوسيع نطاق أعمالها في مجال الهيدروجين الأخضر لتبلغ قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى مليون طنٍ من الهيدروجين بحلول العام 2030.