وأوضحت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، الأربعاء، أن إجمالي الصادرات من الحبوب حتى الآن لموسم 2022-2023 تراجعت 26 بالمئة تقريبا لتصل إلى 32.3 مليون طن، متأثرة بتراجع الحصاد وصعوبات لوجستية بسبب الحرب التي اندلعت نهاية شهر فبراير 2022.

وشملت الصادرات حتى الآن في موسم يوليو إلى يونيو أكثر من 11.3 مليون طن من القمح و18.6 مليون طن من الذرة وحوالي مليوني طن من الشعير.

وبلغت الصادرات في المرحلة نفسها من الموسم السابق نحو 43.5 مليون طن.

وبعد إغلاق استمر قرابة ستة أشهر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أعيد فتح ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود في نهاية شهر يوليو 2022 بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وفي فبراير المنصرم، ناشدت أوكرانيا الأمم المتحدة وتركيا الضغط على روسيا لوقف عرقلة شحنات الحبوب الأوكرانية وعدم استخدام الغذاء كسلاح.

ويُعتقد أن إنتاج أوكرانيا الكلي من الحبوب انخفض إلى نحو 54 مليون طن في عام 2022، تراجعا من 86 مليون طن في عام 2021.

وألقى مسؤولون باللوم في هذا التراجع على الأعمال القتالية في شرق وشمال وجنوب البلاد.